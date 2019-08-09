Экс-чемпион мира Майк Тайсон признался, что изящнейше хитрил на допинг-тестах. Легендарный боксер использовал необычное приспособление и сдавал на проверку мочу жены и детей.

«Поначалу я сдавал урину своей жены, но в какой-то момент она сказала, что результаты покажут у меня беременность, так что пришлось использовать мочу детей. Я использовал фейковый пенис. Большинство мужиков, даже геев, смущаются при виде мужского полового органа. Так что я доставал прибор, и допинг-офицеры говорили, чтобы я делал все дела наедине», – признался Майк в интервью ESPN.

Жена бывшего разыгрывающего защитника «Енисея» не была столь дальновидна. Недавно вскрылось, что в 2018 году мужчина получил бан на 2 года после того, как анализ пробы показал у него беременность.

Тайсон ушел из бокса в 2006 году.

Майк владеет фермой по выращиванию конопли.

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