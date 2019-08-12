Федерация бокса Украины официально объявила, что не отправит делегацию на ЧМ-2019. Турнир пройдет в России, городе Екатеринбурге.

«Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, точно принимать участие в соревнованиях в России не будут», – заявил глава пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.

Подаваленко отметил, что это решение приняли ведущие спортсмены. При этом федерация не будет препятствовать боксерам, которые захотят выступить на чемпионате мира-2019. Об этом сообщил XSPORT.ua.

ЧМ пройдет в Екатеринбурге с 7 по 15 сентября.

Изначально на проведение турнира претендовали Украина, Турция, Индия и Таиланд.

Россия впервые в постсоветский период проведет чемпионат мира по боксу. Ранее Москва принимала этот престижный турнир в 1989 году.

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