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Американский сайт составил топ-10 боксеров всех времен. Угадай, кто стал первым
Нетрудно догадаться.
Американский сайт BoxRec составил топ-10 лучших боксеров в истории. Как сообщает The Sun, первую строчку в рейтинге занял американец Флойд Мэйуэзер.
На вторую строчку рейтинга авторитетный сайт поместил Мэнни Пакьяо. Далее расположились Карлос Монсон, Мухаммед Али, Шугар Рэй Робинсон, Бернард Хопкинс, Джо Луис, Арчи Мур, Оскар де ла Хойя и Хулио Чезар Чавес.
- 31 декабря 2018 года Флойд провел выставочный поединок против японского кикбоксера Тенсина Насукавы и выиграл нокаутом за две минуты.
- По словам Мэйуэзера, он заработал за бой с Насукавой 8,8 млн евро.
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