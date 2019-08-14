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Тайсон: «Трачу на употребление марихуаны 40 тысяч долларов в месяц»
Железный Майк любит покайфовать.
Легендарный американский боксер Майк Тайсон признался, что тратит на употребление марихуаны 40 тысяч долларов (около 35700 тысяч евро) в месяц.
Об этом Железный Майк рассказал в своем подкасте Hot Boxin', его слова приводит сайт Bleacher Report. При этом экс-спортсмен отметил, что употребляет марихуану не в одиночестве, а в компании друзей.
В 2017 году Тайсон приобрел участок земли в Калифорнии для выращивания каннабиса – его площадь составляет 16 гектаров.
- Ранее хороший отзыв о продукте Тайсона оставил боец смешанных единоборств Конор Макгрегор.
- На счету Тайсона 56 поединков на профессиональном ринге (+50, -6).
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