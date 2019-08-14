Легендарный американский боксер Майк Тайсон признался, что тратит на употребление марихуаны 40 тысяч долларов (около 35700 тысяч евро) в месяц.

Об этом Железный Майк рассказал в своем подкасте Hot Boxin', его слова приводит сайт Bleacher Report. При этом экс-спортсмен отметил, что употребляет марихуану не в одиночестве, а в компании друзей.

В 2017 году Тайсон приобрел участок земли в Калифорнии для выращивания каннабиса – его площадь составляет 16 гектаров.

Ранее хороший отзыв о продукте Тайсона оставил боец смешанных единоборств Конор Макгрегор.

На счету Тайсона 56 поединков на профессиональном ринге (+50, -6).

«Все резко изменилось». Тайсон убил «внутреннего монстра» при помощи сильнейшего психоделика

Качай приложение Eurosport для iOS или Android