Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина рассказала, что пуэрториканец Субриэль Матиас не отказывался на гонорар за бой с ее мужем.

«Когда я приехала к нему в больницу, я сразу же спросила у врачей, каковы его шансы. Мне сказали, что их нет. Я зашла к нему в палату, он был утыкан проводами. Я смотрела на эти аппараты и увидела, что кровяное давление пошло вниз. Врач сказал мне, что это означает, что он сейчас умрет.

Мне поставили стул у его ног, и я видела его последнее дыхание. Это самый страшный день в моей жизни. Субриэль Матиас отказался от гонорара? Нет, это пиар-ход. Люди, которые организовывают бои, должны более профессионально к этому относиться. Если боксер говорит, что с ним все хорошо – это ничего не значит.

В людях тоже есть вина. Мы очень любим кровь и зрелища, бой не останавливали, чтобы люди продолжали смотреть. Пока идет расследование, я не могу разглашать многие моменты. Но хочу сказать одно: я добьюсь того, чтобы все виновные понесли наказание», – приводит слова Апушкиной Sports.ru.

Бой между Дадашевым и Матиасом прошел 20 июля в Оксон Хилл, США, и завершился поражением россиянина.

После боя Дадашева доставили в больницу с тяжелым отеком мозга. Спортсмен перенес трепанацию черепа и впал в медикаментозную кому. 23 июля Максим скончался от остановки сердца.

Умер лучший суперлегковес Аргентины. После боя его доставили в больницу с кровяным сгустком в мозгу

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