Британский боксер Тайсон Фьюри озвучил дату реванша с американцем Деонтеем Уайлдером – чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе.

«Все уже решено. Мы проведем наши следующие поединки, а потом подеремся 22 февраля», – цитирует 30-летнего Фьюри ESPN.

Информацию подтвердили источники ESPN в промоутерской компании Top Rank.

Фьюри 14 сентября встретится с Отто Уаллиным из Швеции, Уайлдер в ноябре будет драться с кубинцем Луисом Ортисом.

Первый бой Уайлдера и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

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