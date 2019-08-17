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«Подеремся 22 февраля». Фьюри назвал дату реванша с Уайлдером
В этот раз боксеры намерены выявить сильнейшего.
Британский боксер Тайсон Фьюри озвучил дату реванша с американцем Деонтеем Уайлдером – чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе.
«Все уже решено. Мы проведем наши следующие поединки, а потом подеремся 22 февраля», – цитирует 30-летнего Фьюри ESPN.
Информацию подтвердили источники ESPN в промоутерской компании Top Rank.
- Фьюри 14 сентября встретится с Отто Уаллиным из Швеции, Уайлдер в ноябре будет драться с кубинцем Луисом Ортисом.
- Первый бой Уайлдера и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью.
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