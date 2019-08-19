Ирландский боксер Люк Килер бросил вызов бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору. Причиной послужил видеоролик, где Макгрегор бьет по лицу пожилого посетителя бара.

«Грустно видеть, что Макгрегор опустился так низко. Несколько лет назад он сделать то же самое и ударил моего друга. При этом он по-прежнему ходит по земле как ни в чем ни бывало и строит из себя гангстера. Я был бы рад поставить его на место, если у него еще остались яйца, чтобы снова выйти на ринг», – написал Килер в твиттере.

Затем Килер подтвердил, что Ноториус принял его вызов. Разозленный твитом Люка, Конор позвонил боксеру и провел с ним разговор на повышенных тонах. «Он согласился на бой, у нас была перепалка по телефону. Но я сомневаюсь, что бой состоится. Для него это самый легкий способ вернуть уважение ирландцев, но уважение и стать – это то, чем он не обладает. Это нельзя купить за деньги», – написал Люк.

Ранее ирландский бар из Флориды объявил бойкот виски Макгрегора Proper Twelve и начал сливать напиток в унитаз. Конор ответил в своем стиле – закатил вечеринку с оравой девушек, каждая из которых сжимала в руках по бутыли Proper Twelve.

В августе 2017 года Макгрегор провел единственный на данный момент поединок по правилам бокса – Ноториус сразился с непобедимым Флойдом Мэйуэзером и проиграл.

На счету Килера 20 боев на профессиональном ринге: 17 побед, 2 поражения и одна ничья.

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