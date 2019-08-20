Американский боксер Флойд Мэйуэзер рассказал, что выпустил видео о реванше с филиппинцем Мэнни Пакьяо, так как ему заплатили.

«В интернете циркулирует видео, где я рассказываю о реванше с Пакьяо. Я записал его восемь месяцев назад. За это мне заплатили 2,2 млн долларов. На самом деле, реванша не будет.

Посмотрите скриншоты – это деньги, которые я заработал. Ну и кто теперь самый умный? Мне платят миллионы за 10-секундный ролик», – написал Флойд в инстаграме.

Бой между Мэйуэзером и Пакьяо прошел в 2015 году и закончился победой Флойда.

На счету 50 Мэйуэзера 50 поединков на профессиональном ринге и 50 побед.

Американский сайт составил топ-10 боксеров всех времен. Угадай, кто стал первым

Качай приложение Eurosport для iOS или Android