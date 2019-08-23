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Ковалев получит за бой с Ярдом в 20 раз меньше, чем Флойд за избиение Конора

Ковалев получит за бой с Ярдом в 20 раз меньше, чем Флойд за избиение Конора
Eurosport

1 час назад

Зато поединок будет титульным.

Стали известны гонорары за титульный бой по версии WBO между Алексеем Ковалевым и Энтони Ярдом.

Действующий чемпион Ковалев заработает 5 миллионов долларов, британец – около трех миллионов. При этом Ярд из этой суммы заберет только 40% – остальное поделят между собой промоутеры и агенты, сообщает «Спорт-Экспресс».

  • Флойд Мэйуэзер за бой с Конором Макгрегором получил гонорар в размере 100 млн долларов.
  • Бой с Ярдом является для Ковалева обязательной защитой титула.
  • Бой состоится в Челябинске 24 августа.

Ковалев – Ярду: «Ну что, ****** [конец] тебе, мальчик!»

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