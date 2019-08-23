Getty Images
Ковалев получит за бой с Ярдом в 20 раз меньше, чем Флойд за избиение Конора
Зато поединок будет титульным.
Стали известны гонорары за титульный бой по версии WBO между Алексеем Ковалевым и Энтони Ярдом.
Действующий чемпион Ковалев заработает 5 миллионов долларов, британец – около трех миллионов. При этом Ярд из этой суммы заберет только 40% – остальное поделят между собой промоутеры и агенты, сообщает «Спорт-Экспресс».
- Флойд Мэйуэзер за бой с Конором Макгрегором получил гонорар в размере 100 млн долларов.
- Бой с Ярдом является для Ковалева обязательной защитой титула.
- Бой состоится в Челябинске 24 августа.
Ковалев – Ярду: «Ну что, ****** [конец] тебе, мальчик!»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте