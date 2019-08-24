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Ковалев выиграл у Ярда техническим нокаутом и посвятил победу Дадашеву
Британец теперь знает, что такое поражение.
В Челябинске состоялся поединок между русским боксером Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом. Ковалев победил в 11-м раунде техническим нокаутом и защитил титул чемпиона WBO.
36-летний Ковалев владел инициативой на протяжении всего боя, кроме конца восьмого раунда – сопернику удалось провести несколько сильных ударов. Сергей восстановился и снова диктовал ход боя. В 11-м раунде его удар с левой руки отправил соперника в технический нокаут.
В эфире Первого канала Ковалев заявил, что посвящает победу погибшему Максиму Дадашеву.
- Статистика Ковалева – 32 победы, три поражения и одна ничья.
- 28-летний Ярд проиграл бой впервые – до этого он побеждал 18 раз, 17 из них – нокаутом.
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