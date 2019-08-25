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Руис закатил вечеринку в честь 30-летия. Угоститься суши можно было с тела обнаженной девушки

Руис закатил вечеринку в честь 30-летия. Угоститься суши можно было с тела обнаженной девушки
Eurosport

1 час назад

Вот это фантазия.

Чемпион мира в тяжелой весовой категории по четырем версиям Энди Руис закатил роскошную вечеринку в честь своего 30-летия.

По информации The Sun, боксер пригласил на мероприятие видеоблогеров Пола Логана и Пола Джейка. Напитки гостям разносили официантки в нижнем белье, а угоститься суши и роллами можно было прямо с тела обнаженной девушки.

  • Подобная манера подачи суши была показана в фильме «Суши girl».
  • Руис немного поторопился – 30 лет ему исполнится 11 сентября.
  • В июне Энди нокаутировал Энтони Джошуа, реванш состоится 7 декабря.

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