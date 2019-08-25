Чемпион мира в тяжелой весовой категории по четырем версиям Энди Руис закатил роскошную вечеринку в честь своего 30-летия.

По информации The Sun, боксер пригласил на мероприятие видеоблогеров Пола Логана и Пола Джейка. Напитки гостям разносили официантки в нижнем белье, а угоститься суши и роллами можно было прямо с тела обнаженной девушки.

Подобная манера подачи суши была показана в фильме «Суши girl».

Руис немного поторопился – 30 лет ему исполнится 11 сентября.

В июне Энди нокаутировал Энтони Джошуа, реванш состоится 7 декабря.

«Похудеть к лету? Он доказал, что это неактуально». Толстяк Руис стал мемом после победы над Джошуа

Качай приложение Eurosport для iOS или Android