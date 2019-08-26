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«Я живу ради крови, пота и слез». Флойд пришел на баскетбольный матч и вновь кинул пафосную фразу

«Я живу ради крови, пота и слез». Флойд пришел на баскетбольный матч и вновь кинул пафосную фразу
Eurosport

57 мин. назад

Он все никак не угомонится.

Экс-чемпион мира в легком весе Флойд Мэйуэзер-младший пришел на баскетбол и вновь сгенерировал контент для пацанских цитатников.

«Спортивный наркоман. Я живу ради крови, пота и слез», – написал Мэйуэзер в твиттере.

  • На счету 50 Мэйуэзера 50 поединков на профессиональном ринге и 50 побед.
  • В последнее время много говорится о возможном реванше с Мэнни Пакьяо.
  • Бой между ними прошел в 2015 году и закончился победой Флойда.

«Ну и кто теперь самый умный?» Флойд записал фейковое видео о реванше с Пакьяо и срубил 2,2 млн

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