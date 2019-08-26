Экс-чемпион мира в легком весе Флойд Мэйуэзер-младший пришел на баскетбол и вновь сгенерировал контент для пацанских цитатников.

«Спортивный наркоман. Я живу ради крови, пота и слез», – написал Мэйуэзер в твиттере.

На счету 50 Мэйуэзера 50 поединков на профессиональном ринге и 50 побед.

В последнее время много говорится о возможном реванше с Мэнни Пакьяо.

Бой между ними прошел в 2015 году и закончился победой Флойда.

«Ну и кто теперь самый умный?» Флойд записал фейковое видео о реванше с Пакьяо и срубил 2,2 млн

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