«Я живу ради крови, пота и слез». Флойд пришел на баскетбольный матч и вновь кинул пафосную фразу
Он все никак не угомонится.
Экс-чемпион мира в легком весе Флойд Мэйуэзер-младший пришел на баскетбол и вновь сгенерировал контент для пацанских цитатников.
«Спортивный наркоман. Я живу ради крови, пота и слез», – написал Мэйуэзер в твиттере.
- На счету 50 Мэйуэзера 50 поединков на профессиональном ринге и 50 побед.
- В последнее время много говорится о возможном реванше с Мэнни Пакьяо.
- Бой между ними прошел в 2015 году и закончился победой Флойда.
«Ну и кто теперь самый умный?» Флойд записал фейковое видео о реванше с Пакьяо и срубил 2,2 млн
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