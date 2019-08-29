Исполнители ролей в фильме «Рокки 4» Дольф Лундгрен и Карл Уэзерс сфотографировались вместе спустя 34 года после выхода картины.

По сюжету Иван Драго (Лундгрен) убивает в боксерском поединке Аполло Крида. «Реванш в Gold’s Gym Venice, Аполло выглядит опасно», – подписал фото Дольф в инстаграме.

Первая часть «Рокки» была написана по сценарию Сталлоне и представлена в 1976 году. Лента завоевала три премии «Оскар» и «Золотой глобус».

В «Рокки 4» Рокки Бальбоа подрался с Иваном Драго.

На афише нового фильма Сталлоне есть советский флаг. Там снова появятся Иван Драго и Рокки

Качай приложение Eurosport для iOS или Android