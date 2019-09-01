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Ломаченко победил Кэмпбелла и теперь хочет боя с Лопесом
Украинский боксер выиграл поединок в одну калитку.
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей, защитил чемпионские титулы WBA и WBO, а также завоевал пояс WBC.
Украинец даже отправил Люка в нокдаун в 11-м раунде, но тот смог завершить поединок. Счет 119-108, 119-108, 118-109. После боя Ломаченко рассказал, кого бы хотел видеть следующим соперником:
«Теперь, конечно, я хочу подраться с одним парнем – Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми», – сказал Ломаченко.
- Бой Лопес – Комми состоится 14 декабря.
- Теофимо несколько раз вызывал на бой Василия, а также негативно о нем отзывался.
- У Ломаченко 14 (10 – нокаутом) при одном поражении решением судей.
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