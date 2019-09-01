Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин после победы над Хьюи Фьюри хочет сразится с кузеном своего последнего соперника.

«Считаю, что нормально отбоксировал. Прошел всю дистанцию, хотелось чего-то добавить. Тем более что дрался после большого перерыва. Я бы хотел подраться с Тайсоном Фьюри. Он там что-то говорил, что я не хочу с ним драться. А я всегда готов», – цитирует Поветкина «Мир Бокса».

Поветкин победил двоюродного брата Тайсона решением судей.

14 сентября Тайсон будет биться со шведом Отто Уаллином.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android