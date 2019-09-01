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Поветкин: «Хочу драться с Тайсоном Фьюри, что бы он ни говорил»
С одним получилось, пришла очередь брата.
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин после победы над Хьюи Фьюри хочет сразится с кузеном своего последнего соперника.
«Считаю, что нормально отбоксировал. Прошел всю дистанцию, хотелось чего-то добавить. Тем более что дрался после большого перерыва. Я бы хотел подраться с Тайсоном Фьюри. Он там что-то говорил, что я не хочу с ним драться. А я всегда готов», – цитирует Поветкина «Мир Бокса».
- Поветкин победил двоюродного брата Тайсона решением судей.
- 14 сентября Тайсон будет биться со шведом Отто Уаллином.
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