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Поветкин: «Хочу драться с Тайсоном Фьюри, что бы он ни говорил»

Поветкин: «Хочу драться с Тайсоном Фьюри, что бы он ни говорил»
Eurosport

1 час назад

С одним получилось, пришла очередь брата.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин после победы над Хьюи Фьюри хочет сразится с кузеном своего последнего соперника.

«Считаю, что нормально отбоксировал. Прошел всю дистанцию, хотелось чего-то добавить. Тем более что дрался после большого перерыва. Я бы хотел подраться с Тайсоном Фьюри. Он там что-то говорил, что я не хочу с ним драться. А я всегда готов», – цитирует Поветкина «Мир Бокса».

  • Поветкин победил двоюродного брата Тайсона решением судей.
  • 14 сентября Тайсон будет биться со шведом Отто Уаллином.
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