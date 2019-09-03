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Усик проведет бой против Спонга 12 октября
Первый бой в тяжелом весе.
Украинский боксер Александр Усик проведет поединок в тяжелой весовой категории против голландца Тайрона Спонга.
Об этом в твиттере написал промоутер Эдди Хирн. Бой пройдет 12 октября в Чикаго.
Ранее сообщалось, что соперником Усика станет Карлос Такам. Первоначально бой с камерунцем должен был пройти 25 мая, но тогда Усик получил травму.
- Победитель боя Усик – Спонг встретится с тем, кто выиграет матч-реванш Энди Руис – Энтони Джошуа.
- Усик выиграл все 16 боев на профессиональном ринге, Спонг – все 14.
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