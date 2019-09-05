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Лебедев хочет вернуться в спорт ради поединка с конголезским боксером

Лебедев хочет вернуться в спорт ради поединка с конголезским боксером
Eurosport

50 мин. назад

Денис объявил о завершении карьеры всего два месяца назад.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что российский боксер Денис Лебедев хочет возобновить карьеру для поединка с Илунгой Макабу, представляющим Демократическую Республику Конго.

«Мы пообщались с Денисом, и действительно идея возвращения есть. На днях мы должны обсудить детали. Денис хотел вернуться конкретно из-за боя с Макабу. Но мы пока никаких движений по этому вопросу не предпринимали, это пока лишь идея и тема для разговоров», – приводит слова Рябинского «Р-Спорт».

  • 40-летний Лебедев объявил о завершении карьеры в июле нынешнего года.
  • Последним поединком в карьере Лебедева стала победа над американцем Майком Уилсоном, одержанная Денисом в ноябре 2018-го.

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