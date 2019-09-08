Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев следующий бой проведет против Сауля Альвареса.

Поединок состоится 2 ноября в Лас-Вегасе и будет транслироваться на стриминговой платформе DAZN, сообщил инсайдер Майк Коппинджер.

Последний бой Ковалев провел против Энтони Ярда и победил техническим нокаутом. Всего у него 34 победы 3 поражения и ничья.

На счету Альвареса 52 победы, всего одно поражение и две ничьи.

Ковалева сняли с рейса за приставания к пассажирке. Он целовал ее и осыпал купюрами

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