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Стало известно, когда пройдет бой Ковалева и Альвареса

Стало известно, когда пройдет бой Ковалева и Альвареса
Eurosport

1 час назад

Вместо третьего боя с Головкиным мексиканец протестирует русского боксера.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев следующий бой проведет против Сауля Альвареса.

Поединок состоится 2 ноября в Лас-Вегасе и будет транслироваться на стриминговой платформе DAZN, сообщил инсайдер Майк Коппинджер.

  • Последний бой Ковалев провел против Энтони Ярда и победил техническим нокаутом. Всего у него 34 победы 3 поражения и ничья.
  • На счету Альвареса 52 победы, всего одно поражение и две ничьи.

Ковалева сняли с рейса за приставания к пассажирке. Он целовал ее и осыпал купюрами

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