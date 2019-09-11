Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о первом поражении от Андре Уорда.

«Если говорить о боях с Уордом, то в первом у меня отжали пояса, и я был морально подавлен. Я на четыре месяца выпал из жизни, моя цель резко оборвалась. У меня были мысли вообще бросить этим заниматься, потому что появилось то же самое, от чего я ушел из любительского бокса. Думал, а смысл мне теперь задумываться о реванше? Четыре месяца я ел, пил, отдыхал, путешествовал с семьей по Азии. Это время я вообще не знал, что такое спорт.

Каждый день я позволял себе выпивать вино. Крепкие напитки я не пью три года точно, а, может, и четыре. Но появилось пиво. Я не видел смысла в реванше. Потому что меня разули в первом бою, значит разуют и во втором. Но потом отдохнул и появилось желание поквитаться. Если перед первым боем с Уордом наши уровни были почти равны, то при подготовке ко второму я откатился. Но в тот момент я почувствовал в себе какой-то природный переключатель. Я понял, что должен сам отвечать за свое состояние», – цитирует Ковалева «Р-Спорт».

Первый бой состоялся в ноябре 2016 года. Тогда судьи единогласным решением отдали победу Уорду.

Повторный поединок прошел в июне 2017-го. Там Уорд победил уже в восьмом раунде.

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