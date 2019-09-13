Боксер Тайсон Фьюри признался, что даже накануне боя с Деонтеем Уайлдером позволил себе немножко нарушить режим.

«Я пил пиво, пока был в тренировочном лагере, я выпил четыре пинты пива [почти два литра] накануне боя с Уайлдером. Оно не причинило мне никакого вреда. Мне 30 лет, за плечами 11 лет профессиональной карьеры, у меня жена и 5 детей. Если я хочу ******** [чертового] пива, я могу себе это позволить», – сказал Фьюри SecondsOut.

Тренер британца Бен Дэвисон подтвердил правдивость истории: «Он не врет. Когда я спустился к нему, то подумал: «Какого *** [черта] происходит!» Но он сказал, что это безалкогольное пиво. Лишь через два дня я узнал, что оно не было безалкогольным».

Поединок Фьюри и Уайлдера закончился ничьей раздельным решением судей. При этом Тайсон дважды оказывался в нокдауне – в девятом и 12-м раундах.

Эта ничья – единственный бой, который Фьюри не выиграл.

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