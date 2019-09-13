28-летний российский боксер Андрей Молоканов скончался во время тренировки.

Как сообщили в Федерации бокса Ульяновской области, во время занятия Молоканову стало плохо, после чего он потерял сознание. Тренер боксера вызвал скорую, но прибывшие на место врачи не смогли его спасти.

«Внезапно Андрей опустился на колени со словами «Мне плохо». Спустя несколько секунд он потерял сознание. Мы попытались вернуть его в чувство – давали нашатырь, делали массаж сердца и, конечно, вызвали скорую помощь. Увы, ни мы, ни прибывшие врачи спасти его не смогли. Позже причиной смерти назвали сердечную недостаточность», – рассказал тренер Сергей Михайлов.

В июле после поединка, проведенного в США, скончался российский боксер Максим Дадашев.

Причиной смерти Дадашева стали многочисленные травмы, полученные во время боя.

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