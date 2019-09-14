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Альварес: «Ковалев – одна из самых больших проблем в моей карьере»
Канело ждет тяжелого боя.
Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес прокомментировал официальное объявление поединка против Сергея Ковалева.
«Рад объявить, что поднимусь на две весовые категории, чтобы встретиться с одним из самых сильных соперников в полутяжелом дивизионе. На ринге я столкнусь с одной из самых больших проблем в моей карьере. Давайте сделаем историю вместе. Вперед за титулом чемпионом мира в четвертой весовой категории», – написал Альварес в твиттере.
- Бой Канело и Ковалева состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.
- Сергей – чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе.
Ковалев: «В первом бою с Уордом у меня отжали пояс. Я начал пить вино и хотел уйти из бокса»
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