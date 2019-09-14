Хэйни нокаутировал Абдуллаева и стал претендентом на титул Ломаченко
20-летний американец не знает поражений.
Американец Дэвин Хэйни нокаутировал Заура Абдуллаева и завоевал временный титул WBC в легком весе.
После четвертого раунда боксер из России отказался от продолжения поединка из-за травмы.
- После победы Хэйни стал обязательным претендентом на титул WBC в легком весе, который принадлежит Василию Ломаченко.
- Дэвин выиграл уже 23-й поединок в профессиональном боксе из 23.
- Это поражение стало первым для Абдуллаева в профи.
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