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Хантер победил Кузьмина и вызвал на бой Поветкина
Первое поражение российского супертяжа.
Российский боксер Сергей Кузьмин проиграл в Нью-Йорке американцу Майклу Хантеру и не защитил интерконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе.
Все судьи присудили Майклу единогласную победу по очкам, написав на карточках одинаковый счет – 117:110. После поединка Хантер назвал соперника, с которым хотел бы провести следующий бой: «Хочу боксировать против Поветкина в Саудовской Аравии, так что, Поветкин, ты видишь меня, я иду за тобой», – цитирует американца Boxing Scene.
- 7 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса.
- Для Кузьмина это поражение стало первым в профессиональной карьере.
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