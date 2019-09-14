Российский боксер Сергей Кузьмин проиграл в Нью-Йорке американцу Майклу Хантеру и не защитил интерконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе.

Все судьи присудили Майклу единогласную победу по очкам, написав на карточках одинаковый счет – 117:110. После поединка Хантер назвал соперника, с которым хотел бы провести следующий бой: «Хочу боксировать против Поветкина в Саудовской Аравии, так что, Поветкин, ты видишь меня, я иду за тобой», – цитирует американца Boxing Scene.

7 декабря в Саудовской Аравии пройдет реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса.

Для Кузьмина это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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