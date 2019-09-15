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Фьюри победил Уаллина единогласным решением судей
Швед выстоял до конца, но победа осталась за британцем.
Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина. Поединок состоялся в американском Лас-Вегасе.
Все три судьи единогласно присудили победу Фьюри: 116-112, 117-111, 118-110.
- Для Фьюри эта победа стала 29-й в профессионалах при одной ничьей.
- Следующим поединком для Тайсона станет реванш против чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Бой запланирован на 22 февраля 2020 года.
Фьюри: «Накануне боя с Уайлдером выпил 4 пинты пива, а тренеру сказал, что оно безалкогольное»
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