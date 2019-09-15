Getty Images

Фьюри победил Уаллина единогласным решением судей

Фьюри победил Уаллина единогласным решением судей
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Швед выстоял до конца, но победа осталась за британцем.

Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина. Поединок состоялся в американском Лас-Вегасе.

Все три судьи единогласно присудили победу Фьюри: 116-112, 117-111, 118-110.

  • Для Фьюри эта победа стала 29-й в профессионалах при одной ничьей.
  • Следующим поединком для Тайсона станет реванш против чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Бой запланирован на 22 февраля 2020 года.

Фьюри: «Накануне боя с Уайлдером выпил 4 пинты пива, а тренеру сказал, что оно безалкогольное»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте