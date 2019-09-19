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Альварес: «Бой с Ковалевым – риск. Он больше и сильнее меня»
Мексиканец осознает сильные стороны русского чемпиона.
Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес отдал должное будущему сопернику Сергею Ковалеву.
«Это риск для меня, потому что, естественно, он тяжелее и сильнее меня, он просто больше.
Но мои навыки и сила дадут возможность сражаться. Вот почему мы приняли этот бой. Этим поединком мы пытаемся сделать историю в боксе – единственное, чего я хочу. Это один из самых сложных боев в моей карьере, если не самый сложный, но я готов взять на себя эту большую ответственность», – цитирует Канело BoxingScene.
- Бой Канело и Ковалева состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.
- Сергей – чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе.
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