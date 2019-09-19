Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес отдал должное будущему сопернику Сергею Ковалеву.

«Это риск для меня, потому что, естественно, он тяжелее и сильнее меня, он просто больше.

Но мои навыки и сила дадут возможность сражаться. Вот почему мы приняли этот бой. Этим поединком мы пытаемся сделать историю в боксе – единственное, чего я хочу. Это один из самых сложных боев в моей карьере, если не самый сложный, но я готов взять на себя эту большую ответственность», – цитирует Канело BoxingScene.

Бой Канело и Ковалева состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Сергей – чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Ковалев: «В первом бою с Уордом у меня отжали пояс. Я начал пить вино и хотел уйти из бокса»

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