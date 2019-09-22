Русский боксер Алексей Заболотских погиб 22 сентября в таиландском городе Джомтьене.

Он выпал с балкона четвертого этажа отеля приблизительно в 7:00. Прибывшие на место происшествия медики заявили, что к их приезду Заболотских был еще жив, но скончался от серьезных травм головы по пути в госпиталь.

18-летний знакомый Алексея рассказал в интервью местным медиа, что боксер с друзьями пил спиртное и веселился в Паттайе (3 км от Джомтьена). Они вернулись в отель поздно ночью.

Заболотских пошел на балкон в одних боксерских трусах, затем его приятели услышали крик и громкий шум. Молодые люди прибежали туда и увидели спортсмена, лежавшего на земле.

Полиция проводит расследование инцидента и пока официально не называет причину гибели.

Друзья спортсмена сообщили The Pattaya News, что он участвовал в нескольких боксерских промоушенах и ивентах.

Газета Pattaya People уточнила, что Алексей прилетел в Паттайю для участия в боксерских поединках.

Вдова Дадашева: «Я видела его последнее дыхание. Это самый страшный день в моей жизни»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android