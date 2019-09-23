Ночью с 21 на 22 сентября в Калифорнии (США) состоялся вечер профессионального бокса – в титульном поединке сразились Террелл Уильямс и Томас Дюлорме.

Но самые зрелищные нокауты пришлись на бои в андеркарде. 18-летний американец Хесус Рамос, выступающий в полусреднем весе, с левой руки нокаутировал Рикки Эдвардса. «ААААААА, ААААААААА!!!!!!» – зрители на этом моменте просто сошли с ума.

В легкой весовой категории отличился Крис Колберт – он отправил Мигеля Бельтрана-младшего в глубокий нокаут в первом раунде. Бельтран упал лицом в пол и не сразу пришел в себя.

Для Рамоса победа стала 11-й, он идет без поражений.

Колберт победил в 12-й раз, он также непобедим.

Петерсон вырубил Браво бэкфистом и бросился добивать уже отключившегося соперника

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