Российский боксер Александр Поветкин выразил желание провести бой против британца Тайсона Фьюри и заявил, что не против вызова от Майкла Хантера.

«Хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и что я не хочу с ним драться. Но это не так. А по поводу вызова Хантера, пусть организуют бой, я готов. Что касается сроков возвращения на ринг, то есть вероятность, что проведу бой до конца года», – сказал 40-летний Поветкин ТАСС.

31 августа Александр победил Хьюи Фьюри – двоюродного брата Тайсона.

Статистика Поветкина – 35 побед и два поражения (от Владимира Кличко и Энтони Джошуа).

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