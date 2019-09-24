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Поветкин: «Хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Есть вероятность, что выйду на ринг до конца года»
Точно – теперь пришло время побеждать Тайсона, а не Хьюи.
Российский боксер Александр Поветкин выразил желание провести бой против британца Тайсона Фьюри и заявил, что не против вызова от Майкла Хантера.
«Хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и что я не хочу с ним драться. Но это не так. А по поводу вызова Хантера, пусть организуют бой, я готов. Что касается сроков возвращения на ринг, то есть вероятность, что проведу бой до конца года», – сказал 40-летний Поветкин ТАСС.
- 31 августа Александр победил Хьюи Фьюри – двоюродного брата Тайсона.
- Статистика Поветкина – 35 побед и два поражения (от Владимира Кличко и Энтони Джошуа).
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