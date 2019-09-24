В городе Шкодере (Албания) состоялся вечер бокса, в ходе которого произошел трагический и одновременно странный инцидент.

На ринге встречались албанец Ардит Мурджа и болгарин Исус Величков. Boec.bg сообщает, что Величков изначально выглядел неуверенно: упал на ринг после не самых сильных ударов соперника и не смог продолжить бой. Боксер скончался на месте – ему не помогли прибывшие врачи.

Сообщается, что смерть могла наступить не из-за пропущенных ударов, а из-за причин, не связанных с боем. Это неудивительно – умершим человеком оказался не Величков, а его двоюродный брат Борис Станчев, который уже год выступает по документам родственника.

Статистика Величкова – пять поражений: каждый раз вместо него боксировал Станчев.

Почему он использовал чужие документы, болгарские медиа не уточняют.

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