Российские боксеры жарко отметили скорое завершение чемпионата мира.

Ночью на 20 сентября в Екатеринбурге было настолько хорошо, что гуляющих пришлось разнимать бойцам Росгвардии. Особенно буйных участников торжества проводили по их номерам.

Тусовка началась в районе трех часов ночи в отеле «Хайят». Представители Российской федерации бокса нагрянули в местный бар и решили немного повеселиться с караоке. Бывшие в тот момент в заведении люди рассказывают, что часть компании с самого начала вела себя не вполне вменяемо. Боксеры из региональных федераций в какой-то момент хотели выяснить отношения, но присутствующие предотвратили бойню.

Baza опубликовала видео инцидента. На нем один из участников конфликта выдал занимательный монолог: «Я тебе отвечаю, когда боксеры дерутся, бронежилет не поможет».

По информации издания, все закончилось хорошо: особенно буйных утихомирили, остальные разошлись сами.

Российские боксеры взяли золото в весовых категориях до 69, 75 и 91 килограмма.

Турнир проходил с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.

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