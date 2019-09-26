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Тайсон утверждает, что мог бы вынести Флойда. Но есть один нюанс
Да-да, это именно то, о чем ты подумал.
Бывший американский боксер Майк Тайсон заявил, что он победил бы Флойда Мэйуэзера, если бы находился с ним в одной весовой категории.
«Я бы надавал Флойду по заднице, да так сильно, что нам не потребовался бы никакой реванш. Но, если бы я опустился в его категорию, он бы меня победил», – приводит слова Тайсона The Sun.
- Тайсон завершил карьеру в 2005 году; на его счету 50 побед и шесть поражений. Майк выступал в тяжелой весовой категории.
- Мэйуэзер имеет на счету непобедимый рекорд: 50 побед, 0 поражений. Он выступал в полусредней категории.
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