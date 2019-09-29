Боксер из Ленинграда мог убить Гитлера в 43-м. Похоже, Тарантино снял «Бесславных ублюдков» о нем

Окруженные советские партизаны четвертый день отстреливались от нацистов из часовни под оккупированным Киевом: патронов хватало, фрицев – тоже. Вдруг из транслятора неподалеку послышался знакомый голос с грузинским акцентом: «Граждане и гражданки Советского Союза! Война проиграна. Москва разрушена. Сдавайтесь, и вам сохранят жизнь – Адольф Гитлер гарантировал мне это лично. Не повторяйте моей ошибки». Это же Сталин – удивились партизаны. Окружившие их нацисты начали повторять объявление лидера СССР и призывали врагов сложить оружие. Раз уж Сталин приказывает, то они не могут спорить. Партизаны спускались вниз по одному, чтобы стать простейшими мишенями для пулеметчиков.

В это время офицер СС поздравлял русского актера Всеволода Блюменталь-Тамарина с идеальной пародией на Сталина – никто не слышал, чтобы вождя изображали в динамик так похоже, как это делал Всеволод. Сам актер тоже не знал, но догадывался: после его перебежки к нацистам в 1942-м на родине ему подписали смертный приговор.

Всеволод Блюменталь-ТамаринEurosport

В нескольких тысячах километров от Киева нацисты морили голодом Ленинград. Сержант Игорь Миклашевский прятался в блиндаже возле Ладожского озера и подносил снаряды одному из зенитных орудий, которое с трудом отбивало немецкие бомбардировки Дороги жизни. Сын артиста балета и актрисы театра отличался мощным телосложением – профессиональный боксер все детство провел на ринге. 25-летний сержант служил в армии уже четыре года и побывал на советско-финской войне.

Через траншеи к зенитке Миклашевского пробирался офицер – Игорь издали заметил генеральские погоны. Оказалось, что высокий командир по фамилии Ильин прибыл спецрейсом из Москвы специально за Миклашевским. Через несколько минут оголодавший в блокаде сержант накладывал привезенный с большой земли сахар в чай и не мог остановиться, а в это время Ильин рассказывал, зачем он здесь.

Дядя Миклашевского – актер Блюменталь-Тамарин – сбежал с семьей из-под Москвы с немцами во время их отступления. Теперь предатель пользовался известностью, регулярно выступал по радио с призывами сдаваться, сотрудничать с оккупантами и притворялся Сталиным.

Затем генерал СМРЕШ (отряд контрразведки Смерть шпионам) Ильин объяснил, зачем ему Миклашевский. Отличный немецкий, чемпион Ленинграда по боксу, образованный в интеллигентной семье, дисциплинированный солдат и при этом никак не связанный с разведкой – ноунейм для немецких спецслужб. КГБ предложило Миклашевскому перейти линию фронта под видом дезертира, втереться в доверие нацистским властям и устранить собственного дядю, попутно шпионя для СССР.

Спустя несколько часов Миклашевский летел в Москву с Ильиным над Ладожским озером. С земли их обстреляли немцы – фюзеляж прошило в нескольких местах, и сержант впервые понял ощущения тех, кого сам обстреливал из зениток раньше.

Несколько месяцев Игорь Миклашевский тренировался в НКВД. По легенде боксер, недовольный советской властью, бежал в Германию, чтобы заниматься там профессиональным спортом. Зимой 1942-го Миклашевский появился на линии фронта и сдался немецкому патрулю. Но в Гестапо перебежчику не поверили.

Несколько недель его пытали, допрашивали и уже решили расстрелять, когда в дело вмешался дядя Игоря – Блюменталь-Тамарин. Актеру уже давно верили в рейхе, и отпустили Миклашевского под его ответственность. Игорь тут же занялся боксерской карьерой, как и говорил на допросах.

Сначала разведчик проводил спарринги во Франции – НКВД было нужно, чтобы о нем писали газеты и заметили на самом верху. После проигранной Сталинградской битвы в 43-м министр пропаганды Йозеф Геббельс для подъема духа устроил международный боксерский турнир, для которого понадобились славянские мешки для битья. Миклашевский подходил идеально, но с одной оговоркой – свои бои против немецких солдат он не сливал. Это не понравилось пропагандистам, но ситуацию спас легендарный боксер Макс Шмелинг – любимцу Гитлера так понравилась техника Миклашевского, что он подарил перебежчику свою фотографию с автографом. Этот жест стал символом, и нацисты все же приняли сержанта за своего и начали доверять.

Макс ШмелингEurosport

Советский разведчик Павел Судоплатов, который организовал убийство Троцкого, писал в мемуарах, что для Кремля это стало возможностью перевернуть ход войны, ведь вчерашний зенитчик после дружбы со Шмелингом оказался рядом с Гитлером. В НКВД разработали простой и эффективный план. В подчинении у Миклашевского действовала целая группа агентов. А еще он должен был установить контакт с любимой актрисой фюрера – Ольгой Чеховой, которая переехала в Германию в 1920-м и сделала там блестящую карьеру. Чехову вел лично Берия.

Мать разведчика – тоже актриса – познакомилась с Ольгой еще в Москве, но поговорить о покушении у них не получалось. Тогда Игорь воспользовался дядей-предателем и попросил его провести на один из раутов, где блистала Чехова, чтобы высказать ей уважение. Во время приема Миклашевский воспользовался шумом гостей и музыки, чтобы обменяться с Чеховой информацией и составить план.

Гитлер и ЧеховаEurosport

Предполагалось, что Игорь и группа его диверсантов заложит бомбу в зале, где Гитлер будет смотреть представление с Чеховой. Миклашевский готовился к делу жизни и, скорее всего, смерти: шесть человек до этого готовили покушения на фюрера, и всех показательно убили. Но за несколько дней до операции Кремль отменил важнейший поворот истории: Германия уже отступала, и Сталин испугался, что после смерти Гитлера его преемники договорятся с союзниками за спиной СССР – страна, понесшая огромные потери, останется совершенно ни с чем. Об этом факте рассказывали три независимых и очень уважаемых публициста – бывший разведчик Павел Судоплатов, Владимир Карпов и Энтони Бивор.

Миклашевскому пришлось переключиться на другие диверсии. Так при помощи боксера Шмелинга разведчик устроился на завод авиабомб и взорвал его. В перестрелке Игорю прострелили горло, и он остался лежать в развалинах с другими ранеными и мертвыми. Утром его нашла француженка Ирен Спаде и оттащила к партизанам. Местный врач подлатал бойца, но Игорю требовался серьезный хирург – пуля прошла слишком близко к аорте. Тогда партизаны переодели раненого в лейтенанта СС, подделали документы на имя Клюга и подбросили возле расстрелянного накануне патруля. Немцы подобрали раненого и отправили в парижский госпиталь. Миклашевский не мог засветиться – раненое горло не позволяло говорить полтора месяца. Но однажды утром врач пришел к бойцу и сообщил отличные новости: «Мы оповестили вашу жену, лейтенант Клюг, и она навестит вас сегодня-завтра». Недолечившемуся разведчику пришлось той же ночью бежать из госпиталя.

Игорь Миклашевский в старостиEurosport

Связь с командованием была давно потеряна. Запланированных операций у Игоря не было. Поэтому он занялся тем, для чего прибыл на запад с самого начала: вскоре после побега Игоря актера Блюменталь-Тамарина нашли повешенным в лесу.

Конец войны Миклашевксий провел с французскими партизанами, затем два года после окончания Великой отечественной следил за передвижением оставшихся солдат-власовцев, и, наконец, вернулся домой. Боксера-диверсанта наградили только орденом Красного знамени: после возвращения его допрашивало НКВД, следствие разрушило брак Игоря, но ГУЛАГа он избежал. Его командир – генерал Ильин – все-таки отправился в лагеря. Из-за ранений Миклашевский уже не мог профессионально заниматься боксом, разведкой – не хотел. Бывший боец и диверсант выбрал жизнь тихого тренера в «Трудовых резервах», и проработал им до смерти в 1990-м в 72 года.

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