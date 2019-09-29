Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал нежелание мексиканца Сауля Альвареса провести третий очный бой и поделился настроем перед поединком против Сергея Деревянченко.

«Чувствую себя отлично, как чемпион. Для меня каждый бой чемпионский, я всегда чувствую себя одинаково. Все поединки одинаково важны. Наверное, Альварес не хочет или не может биться со мной, и бой против Ковалева был для него единственным вариантом. Видимо, у него возникли какие-то проблемы – ведь ему предложили бой со мной, а он отказался. Значит, он специально решил не драться со мной и выбрал поединок с Ковалевым.

Нельзя недооценивать оппонентов. В любой ситуации к сопернику нужно готовиться – это как дуэль. Неважно, сколько их было раньше – любая может стать последней. Отношение Деревянченко к нашему бою и его уважение ко мне показывают, что Сергей настроен очень серьезно», – цитирует 37-летнего Головкина Boxingnews24.com.

Бой Головкина с украинцем Деревянченко запланирован на 5 октября.

С Альваресом они встречались дважды: первый поединок завершился ничьей, второй – победой мексиканца.

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