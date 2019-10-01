Американский боксер Ванес Мартиросян в сентябре очень набедокурил, но это всплыло только сейчас.

Сайт TMZ выяснил, что Мартиросян 15 сентября жестко поссорился с женой в доме в Глендейле. В кульминационный момент боец схватил женщину за руку, с силой потянул на себя и встретил лицо любимой лбом. Прием из репертуара Стивена Сигала не остался безнаказанным: боксера арестовала полиция по подозрению в домашнем насилии. Подозрение возникло после того, как копы увидели нос пострадавшей.

В результате Ванеса арестовали утром и выписали предупреждение за тяжкое бытовое насилие. Позже боксера выпустили под залог в 50 тысяч долларов.

В боях с мужчинами Мартиросян не всегда успешен: в мае 2018-го Геннадий Головкин вырубил его нокаутом в поединке за титул WBA Super и WBC.

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