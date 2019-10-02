Победитель Кубков России, Сибири и Кузбасса по боксу погиб в результате драки возле бара

Чемпион Кузбасса, Сибири, победитель Кубка России, Кубка Сибири и Кузбасса, первенства России по боксу, тренер клуба «Зеленая горилла» Болот Атакулов умер в реанимации города Ленинск-Кузнецкий.

РИА «Новости» сообщают, что спортсмен попал в больницу еще 20 сентября, куда его доставили с тяжелейшими травмами головы: перелом височной кости и ушиб мозга. 2 октября Атакулов умер, несмотря на усилия врачей.

Полиция задержала подозреваемого – это 32-летний местный житель, который накануне пошел в бар и увидел ссору между Атакуповым и девушкой. Мужик заступился за девушку и позвал боксера выйти. Там повалил с ног и несколько раз ударил его головой об асфальт. Скорую вызвали свидетели. На драчуна завесила дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по которой он может получить до восьми лет тюрьмы.

Деньги на похороны Болота Атакупова собирают в группе «ВКонтакте» «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».

Задержанному грозит до 15 лет, если статью переквалифицируют как криминальное убийство.

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