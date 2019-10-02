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Победитель Кубков России, Сибири и Кузбасса по боксу погиб в результате драки возле бара
Все из-за девушки.
Чемпион Кузбасса, Сибири, победитель Кубка России, Кубка Сибири и Кузбасса, первенства России по боксу, тренер клуба «Зеленая горилла» Болот Атакулов умер в реанимации города Ленинск-Кузнецкий.
РИА «Новости» сообщают, что спортсмен попал в больницу еще 20 сентября, куда его доставили с тяжелейшими травмами головы: перелом височной кости и ушиб мозга. 2 октября Атакулов умер, несмотря на усилия врачей.
Полиция задержала подозреваемого – это 32-летний местный житель, который накануне пошел в бар и увидел ссору между Атакуповым и девушкой. Мужик заступился за девушку и позвал боксера выйти. Там повалил с ног и несколько раз ударил его головой об асфальт. Скорую вызвали свидетели. На драчуна завесила дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по которой он может получить до восьми лет тюрьмы.
- Деньги на похороны Болота Атакупова собирают в группе «ВКонтакте» «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».
- Задержанному грозит до 15 лет, если статью переквалифицируют как криминальное убийство.