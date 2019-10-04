Боксерша в крышесносном купальнике поцеловала соперницу в губы и схлопотала пощечину

Женщины-боксерши подарили незабываемый момент во время дуэли взглядов перед поединком.

Эва Бродницкая из Польши появилась в очень откровенном купальнике и поцеловала соперницу – Эдит Соледад из Аргентины – прямо в губы. Эдит мгновенно отреагировала резкой пощечиной. Девушки ввязались в потасовку, но охрана быстро разняла их.

У Бродницкой – 17 побед и 0 поражений, статистика Соледад – 16-10-1.

Поединок пройдет сегодня, 4 октября, в Польше.

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