Боксерша в крышесносном купальнике поцеловала соперницу в губы и схлопотала пощечину
Самое горячее, что ты сегодня видел.
Женщины-боксерши подарили незабываемый момент во время дуэли взглядов перед поединком.
Эва Бродницкая из Польши появилась в очень откровенном купальнике и поцеловала соперницу – Эдит Соледад из Аргентины – прямо в губы. Эдит мгновенно отреагировала резкой пощечиной. Девушки ввязались в потасовку, но охрана быстро разняла их.
- У Бродницкой – 17 побед и 0 поражений, статистика Соледад – 16-10-1.
- Поединок пройдет сегодня, 4 октября, в Польше.
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