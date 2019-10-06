Казахстанский боксер Геннадий Головкин победил украинца Сергея Деревянченко в бою за титулы IBF и IBO в среднем весе.

Бой на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке продлился все 12 раундов, судьи единогласно отдали победу 37-летнему Головкину: 114-113, 115-112, 115-112. Казахстанец отправил соперника в нокдаун в первом же раунде, но не стал прекращать бой.

Статистика Головкина – 40 побед и поражение во втором бою с Саулем Альваресом.

У Деревянченко 13 побед и два поражения.

Головкин: «Наверное, Альварес не хочет или не может биться со мной»

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