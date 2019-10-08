Переход Усика в новый вес пока идет не по плану. Соперника Александра Тайрона Спонга уличили в употреблении допинга за несколько дней до поединка.

Александр должен был дебютировать в новой категории еще в мае в бою против Карлоса Такама, но снялся из-за травмы. Подерется ли украинский спортсмен 12-го октября, как и планировалось, – большой вопрос. Однако промоутер Эдди Хирн, написавший в твиттере о претензиях ВАДА к Спонгу, не исключает такой возможности:

«ВАДА сообщила нам, что они нашли что-то нехорошее в пробе Тайрона Спонга. Тест был отправлен в атлетическую комиссию Иллинойса, дальнейшая информация будет опубликована утром. У нас есть резервные соперники».

Статистика Усика – 16 побед, ни одного поражения.

У Спонга 14 побед без поражений, 13 из который – нокаутом.

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