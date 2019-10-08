Российский боксер Александр Устинов дал согласие на бой против Усика. Спортсмен должен был заменить Тайрона Сонга, провалившего допинг-тест, но украинский боксер отказался выходить на ринг против спортсмена из России.

Ночью восьмого октября промоутер Энди Хирн сообщил, что допинг проба Тайрона Спонга дала положительный результат. Уже через несколько часов член команды Устинова рассказал, что боксеру предложили поединок против Усика, и он согласился, пишет «Р-Спорт».

Но проблемы на этом не закончились. Менеджер украинца заявил, что его клиент будет драться, но не с российским бойцом. «Нет шансов, что Усик вообще не подерется 12 числа. Но россиянин Александр Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие», – цитирует Красюка «Спорт Экспресс».

За пять дней до титульного боя у Усика нет соперника, но по политическим мотивам спортсмен отказывается боксировать с представителем России. Ранее Усик отказался от поединка с Поветкиным, опасаясь, что «будет грязь с обеих сторон».

Статистика Усика – 16 побед, ни одного поражения.

Победитель потенциального боя встретится с тем, кто выиграет матч-реванш Энди Руис – Энтони Джошуа.

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