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Стало известно, кто заменит слетевшего из-за допинга соперника Усика

Стало известно, кто заменит слетевшего из-за допинга соперника Усика
Eurosport

21 мин. назад

Бой пройдет 12 октября в Чикаго.

Американский боксер Чазз Уизерспун заменит голландца Тайрона Спонга и проведет поединок с украинским спортсменом Александром Усиком.

Об этом сообщает BoxingScene.

Ранее в организме Спонга обнаружили запрещенный препарат кломифен – он используется для восстановления после приема стероидов. Еще кломифен используют при лечении бесплодия у женщин.

  • Поединок с Уизерспуном станет для Усика дебютным в супертяжелом весе. Александр выиграл все 16 предыдущих боев.
  • 38-летний Уизерспун провел 41 бой, 38 раз победил и трижды – проиграл.

Усику предложили драться с россиянином Устиновым, но он отказался

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