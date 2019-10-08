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Стало известно, кто заменит слетевшего из-за допинга соперника Усика
Бой пройдет 12 октября в Чикаго.
Американский боксер Чазз Уизерспун заменит голландца Тайрона Спонга и проведет поединок с украинским спортсменом Александром Усиком.
Об этом сообщает BoxingScene.
Ранее в организме Спонга обнаружили запрещенный препарат кломифен – он используется для восстановления после приема стероидов. Еще кломифен используют при лечении бесплодия у женщин.
- Поединок с Уизерспуном станет для Усика дебютным в супертяжелом весе. Александр выиграл все 16 предыдущих боев.
- 38-летний Уизерспун провел 41 бой, 38 раз победил и трижды – проиграл.
Усику предложили драться с россиянином Устиновым, но он отказался
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