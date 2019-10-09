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«Я лучший тяжеловес в мире». Усик бросил вызов Уайлдеру
Украинский боксер не провел ни боя в тяжелом весе, но хочет драться с чемпионом мира.
Александр Усик не успел дебютировать в новой весовой категории, а уже бросил вызов одному из крутейших ее представителей – Деонтею Уайлдеру.
Украинец проведет первый бой в тяжелом весе 12 октября против Чазза Уизерспуна и уже знает, кого он затребует на ринг следующим.
«Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я подерусь с ним в его родном городе. Он не выиграет ни раунда. Я – лучший тяжеловес в мире», – приводит слова Усика инстаграм BoxingHype.
- Изначально Александр должен был драться с Тайроном Спонгом, но в крови соперника обнаружили допинг.
- 38-летний Уизерспун провел 41 бой, 38 раз победил и трижды – проиграл.
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