Александр Усик не успел дебютировать в новой весовой категории, а уже бросил вызов одному из крутейших ее представителей – Деонтею Уайлдеру.

Украинец проведет первый бой в тяжелом весе 12 октября против Чазза Уизерспуна и уже знает, кого он затребует на ринг следующим.

«Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я подерусь с ним в его родном городе. Он не выиграет ни раунда. Я – лучший тяжеловес в мире», – приводит слова Усика инстаграм BoxingHype.

Изначально Александр должен был драться с Тайроном Спонгом, но в крови соперника обнаружили допинг.

38-летний Уизерспун провел 41 бой, 38 раз победил и трижды – проиграл.

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