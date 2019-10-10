Коуч российского боксера Сергея Ковалева Бадди Макгирт поделился ожиданиями от боя своего клиента и мексиканца Сауля Альвареса.

«У нас отличный тренировочный сбор. Уверен, мы победим Канело. Они могут быть друзьями, но, в конце концов, оба хотят быть лучшими. Перед баскетбольными матчами игроки обнимаются, но после начала игры они думают только о победе

Они могут обниматься и быть друзьями, но бой от этого становится только лучше: как друг я хочу доказать, что я лучше, и то же самое у него. Буду честным: люди говорят, что я чокнутый, но Ковалев просто лучше дерется», – рассказал коуч ютуб-каналу FightHype.

Последний бой Ковалев провел против Энтони Ярда и победил техническим нокаутом. Всего у него 34 победы, 3 поражения и ничья.

На счету Альвареса 52 победы, 1 поражение – в 2013 году от Флойда Мэйуэзера – и 2 ничьи.

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