29 ноября в Москве анонсируют бой года. Но дерется не Хабиб, Поветкин или даже Ковалев, а всего лишь Александр Емельяненко и Михаил Кокляев.

Оба – не профессиональные боксеры: брат Федора первый и последний раз надевал перчатки 10 лет назад, Кокляев – пауэрлифтер и самый известный русский чемпион по силовому экстриму. Но их будущий поединок стал сенсацией и заявкой на этот самый бой года – никого круче в Москву 2019-го не привозили. Даже Волков и Забит на UFC Fight Night Moscow не вытянут афишу по известности имен и притягательности.

Почему Кокляев и Емельяненко дерутся? Кто кого вызвал на бой?

В конце марта Кокляев записал видео в инстаграме и сказал, что Емельяненко и Харитонов развеяли миф, что качки – тупые, и теперь тупые не только качки. За кадром жена-оператор спросила стронгмена: «А если они тебя побьют?» «Тут бабушка надвое сказала. И веник раз в год стреляет, а если потренироваться, то и два», – ответил Михаил и отметил в посте аккаунт Емельяненко.

Александр ответил только в начале апреля – так же в инстаграм-подколы стронгмена, демонстрация физической силы и превосходство над Кокляевым на его поле. Все взорвалось через 1,5 недели после первого прыжка Михаила. «Миха, так я буду боксировать, если выйдешь против меня в ринг», – написал Емельяненко-джуниор под видео с облупленной грушей.

Вечером того же дня силач ответил роликом, на котором шмякнул по электронной груше с силой в 320 кг. «Саша, ты можешь бить долгую длинную серию. Мне нужен один удар. Принимаю твой вызов», – с улыбкой в камеру произнес Кокляев. Еще через сутки Емеля написал, что на него вышли четыре промоутерские компании и пожелал сопернику не упасть сразу.

Как себя вел Емельяненко перед боем?

Александр ЕмельяненкоGetty Images

Уже через две недели после вызова Кокляева на баттл брат Федора поехал с другом-триатлетом на велосипеде, упал и разбил лицо. Через пять недель – эффектно напился на детской площадке, наорал на прохожих и отправился за решетку. «Чем больше Саша сидит, тем сильнее мне на руку. Я больше сочувствую ему как православный христианин и переживаю, что бой может не состояться», – злорадно констатировал Михаил.

Параллельно Александр нарывался в инстаграме на старого врага Сергея Харитонова и договаривался о контракте с Bare Knuckle – промоушеном кулачных боев, где главной звездой был друг Конора Артем Лобов. За полгода у Емельяненко сорвалось два боя – из-за падения с байка он не подрался в Самаре с бразильцем Луисом Энрике, а на турнир в Анапе его не допустила русская Федерация бокса (причина – отсутствие статуса КМС).

В конце сентября Александр дал интервью «Спорт-Экспрессу», в котором рассказал, как бросил пить, похудел на 30 килограммов и постоянно читает Священное писание. Там же он приложил бои Хабиба Нурмагомедова за незрелищность и философски ответил о величии дагестанского Орла: «Кто начал пропагандировать смешанные единоборства на всю Россию? Конечно, Федор. А все последователи, включая меня, просто пошли по его стопам».

Как Кокляев готовился к боксерскому поединку?

После соглашения в инсте стронгмен перешел на боксерские тренировки. Он даже готовился в том же зале на Восточной улице, где занимался Емельяненко-младший, но молотил грушу на 1,5 часа позже прихода будущего соперника.

В конце мая Кокляев взял в спарринг-партнеры русского тяжеловеса из UFC Александра Волкова. «Я приезжаю к нему на стадион «Труд». До спарринга – круговая тренировка, разминочный кроссфит. Потом отрабатываем с ним боксерские связки, защиту, затем спарринг, а следом опять круговая тренировка. Как сказал Волков, в период нашего хайпового путешествия с Александром Емельяненко функционалка у меня подтянулась», – улыбнулся силач.

В инстаграме Михаил регулярно выкладывает отрывки тренировок, и видно, что он занимается базовыми элементами – панчами, джебами, апперкотами, работой ног и уходом от ударов. «Михаил – физически очень сильный человек. Я думаю, что именно сила удара будет у него. А с его весом, с его мощью, с его эмоциональной взрывной подготовкой, конечно, у него страшный удар», – считает боец смешанного стиля Максим Новоселов.

«Стронгмен вообще бить не умеет. Откуда у него убийственный удар, если он никогда в жизни не бил? Да и нужно же еще подойти, попробовать ударить – я-то стоять на месте не буду», – отмахнулся от угроз Емельяненко.

Сколько заработают Емельяненко и Кокляев на поединке?

4 сентября бойцы подписали контракт на бой – он пройдет на динамовской «ВТБ-Арене». Билеты пока продаются плохо, хотя сам Александр объяснил, что все из-за русской традиции покупать проходки в последний день. Попасть на махач можно от 700 рублей, вип-тикет в партер обойдется в 70 тысяч. К организации боя рвался даже Амиран Сардаров из YouTube-блога «Дневник Хача», но все же одним из промоутеров станет один из русских федеральных телеканалов.

Инсайдер ТАСС Игорь Лазорин написал, что Кокляев получит за бой 80 тысяч долларов, а Емельяненко-джуниор – 160 тысяч. Для примера – в подобном поединке Вячеслав Дацик заработал 300 тысяч рублей (4,6 тысячи баксов), его соперник, блогер Артем Тарасов, поднял 800 тысяч рублей (12,3К долларов).

О трэштоке Кокляева и Емельяненко высказался даже Хабиб

Спустя месяц файтеры провели неофициальную дуэль взглядов. Их обоих позвал блогер Азамат Бостанов. Емельяненко задирался все получасовое интервью, на 32-й минуте хрона Кокляев не выдержал на фразе «Ты не понимаешь, о чем говоришь, и настолько глупый» и вскочил с кресла.

Здоровяков разняли, но Михаил кинул в соперника кепку, брат Федора швырнул ее в ответ и козырьком рассек стронгмену бровь до крови. «Ребят, все в ринге выясним», – примирительно говорил ведущий. «Ничего нового, что я сказал Александру, он о себе не узнал. По крайней мере, на личности не переходил. Но Александр позволил, дал волю эмоциям, на что я среагировал именно так», – объяснил Кокляев.

О бое на «ВТБ-Арене» спросили даже главного ММА-атлета России. «Лично знаком с обоими, считаю, что они – сильные мужики, – заявил Хабиб Нурмагомедов. – И, знаете, если кому-то подходит трэшток, то им он точно не подходит. Они – взрослые люди, родители уже сами. Мне их трэшток не особо нравится. Но людям интересно смотреть на конфликты». Отрывок выступления Орла выложил Александр Емельяненко, потому что Нурмагомедов назвал его фаворитом.

На том же форуме с Нурмагомедовым про поединок спросили и у Арнольда Шварценеггера. Шварц восемь лет назад переписывался в твиттере с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым о Кокляеве, поэтому вопрос показался даже логичным. «К сожалению, я не знаю ничего об этой битве и способностях и качествах этих атлетов. Победить может любой из них. Я пожелаю им удачи», – дипломатично слился Терминатор.

Бой Емельяненко и Кокляева – пиар?

Вероятно, да. Никто не поверил в конфликт Славы Дацика и Артема Тарасова, которые чесали кулаки на YouTube-ринге, никто не верит и в противостояние брата Федора со стронгменом. Слишком слабая мотивация – один доказывает, что ММАшники тупые, другой ставит соперника на место. Если бы бой Александра с Михаилом был сериалом, продюсеры зарубили бы его из-за хилой сюжетной арки обоих персонажей.

«Понятно, что это клоунада. Представляете, это как скрипач выйдет против танцора на танцполе. Они неплохо начали, народ хавает, людям нужны такие шоу, молодцы», – похвалил актерские способности обоих ветеран ММА Олег Тактаров. «Это в любом случае пиар. Даже на видео видно, что это все постанова. Для неопытного зрителя это кажется настоящим конфликтом. Те, кто в теме, в спорте, они понимают, что это все наиграно и сделано не очень качественно», – поделился опытом Артем Тарасов.

Сам Кокляев говорит, что задача минимум – уйти с ринга на своих ногах. Для Емельяненко бой с профессиональным силачом – такой же спарринг, как и с мешками в зале. Если не случится сенсации, Александр уработает соперника и уедет домой с котлетой денег. Ажиотажем вокруг боя оба уже довольны.

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