Американский боксер Эррол Спенс, чемпион WBC и IBF в полусреднем весе, попал в страшную аварию.

29-летний Спенс находился за рулем Ferrari и не справился с управлением. Автомобиль на огромной скорости вылетел за пределы трассы и несколько раз перевернулся. Сам боксер выпал из машины, так как не был пристегнут ремнями безопасности.

Спенса поместили в реанимацию одной из больниц Далласа. Врачи считают, что пострадавший выживет.

Статистика американца – 26 побед и отсутствие поражений.

28 сентября он победил соотечественника Шона Портера.

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