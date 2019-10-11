Twitter

Американский боксер попал в жуткую аварию: машина несколько раз перевернулась в воздухе

Американский боксер попал в жуткую аварию: машина несколько раз перевернулась в воздухе
Eurosport

20 мин. назад

Сейчас он находится в реанимации.

Американский боксер Эррол Спенс, чемпион WBC и IBF в полусреднем весе, попал в страшную аварию.

29-летний Спенс находился за рулем Ferrari и не справился с управлением. Автомобиль на огромной скорости вылетел за пределы трассы и несколько раз перевернулся. Сам боксер выпал из машины, так как не был пристегнут ремнями безопасности.

Спенса поместили в реанимацию одной из больниц Далласа. Врачи считают, что пострадавший выживет.

  • Статистика американца – 26 побед и отсутствие поражений.
  • 28 сентября он победил соотечественника Шона Портера.

Гонщик «Формулы-3» наехал на поребрик и сделал жуткое головокружительное сальто

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте