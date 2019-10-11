Американский боксер попал в жуткую аварию: машина несколько раз перевернулась в воздухе
Сейчас он находится в реанимации.
Американский боксер Эррол Спенс, чемпион WBC и IBF в полусреднем весе, попал в страшную аварию.
29-летний Спенс находился за рулем Ferrari и не справился с управлением. Автомобиль на огромной скорости вылетел за пределы трассы и несколько раз перевернулся. Сам боксер выпал из машины, так как не был пристегнут ремнями безопасности.
Спенса поместили в реанимацию одной из больниц Далласа. Врачи считают, что пострадавший выживет.
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