Американский боксер Флойд Мэйуэзер заинтересован в реванше против филиппинца Мэнни Пакьяо. Об этом рассказал промоутер Джей Лау, который занимается продвижением профессиональных боев в Гонконге.

«Мэйуэзер дважды приезжал в Гонконг. Он общался и со мной, и с моим сыном Джейсоном, но сейчас больше сосредоточен на реванше с Пакьяо. Мы обсуждали выставочный поединок в Китае – большое событие, которое не относится к профессиональному боксу. Что-то вроде поединка Мэйуэзер – Тенсин в Японии. Мы немного поговорили об этом, но он внезапно переключил внимание на Пакьяо, и переговоры остановились», – цитирует Лау The Sun.

Бой с Пакьяо состоялся в 2015 году и закончился победой Флойда.

В последнем, 50-м поединке Мэйуэзер победил бойца MMA Конора Макгрегора.

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