Украинский боксер Александр Усик оценил соперников по тяжелой весовой категории: он рассказал, с кем биться проще, а с кем сложнее.

«Сложнее всего будет с Тайсоном Фьюри. Самый простой соперник – Деонтей Уайлдер. Я хочу драться с ним, потому что у него есть пояс. Но если Фьюри захочет со мной встретится, это тоже хорошо. Я приму его предложение», – цитирует 32-летнего Усика Boxing Scene.

В воскресенье, 13 октября, Усик поборется с американцем Чэзом Уизерспуном – это будет его первый поединок в тяжелом весе.

Изначально он должен был биться против Тайрона Спонга, но голландский боксер сдал положительный допинг-тест.

Прежде Александр выступал в первой тяжелой категории.

«Я лучший тяжеловес в мире». Усик бросил вызов Уайлдеру

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