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Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер победил Уизерспуна в семи раундах.
Украинский боксер Александр Усик дебютировал в тяжелой весовой категории и начал с победы. Бой, прошедший в Чикаго, завершился триумфом Усика и продлился семь раундов.
Изначально планировалось, что Александр начнет выступления в тяжелом весе поединком против голландца Тайрона Спонга, но мужчину дисквалифицировали за допинг всего за несколько дней до схватки. Спонга заменил Чазз Уизерспун. Американец продержался семь раундов, после чего отказался продолжать.
- Теперь в активе украинца 17 побед, из которых 13 – нокаутом. Ни одного поражения.
- В последнее время Александр активно напрашивается на бой против Деонтея Уайлдера.
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