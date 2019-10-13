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Усик выиграл первый бой в тяжелом весе

Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Eurosport

1 час назадОбновлено 52 мин. назад

Украинский боксер победил Уизерспуна в семи раундах.

Украинский боксер Александр Усик дебютировал в тяжелой весовой категории и начал с победы. Бой, прошедший в Чикаго, завершился триумфом Усика и продлился семь раундов.

Изначально планировалось, что Александр начнет выступления в тяжелом весе поединком против голландца Тайрона Спонга, но мужчину дисквалифицировали за допинг всего за несколько дней до схватки. Спонга заменил Чазз Уизерспун. Американец продержался семь раундов, после чего отказался продолжать.

  • Теперь в активе украинца 17 побед, из которых 13 – нокаутом. Ни одного поражения.
  • В последнее время Александр активно напрашивается на бой против Деонтея Уайлдера.

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