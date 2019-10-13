Украинский боксер Александр Усик дебютировал в тяжелой весовой категории и начал с победы. Бой, прошедший в Чикаго, завершился триумфом Усика и продлился семь раундов.

Изначально планировалось, что Александр начнет выступления в тяжелом весе поединком против голландца Тайрона Спонга, но мужчину дисквалифицировали за допинг всего за несколько дней до схватки. Спонга заменил Чазз Уизерспун. Американец продержался семь раундов, после чего отказался продолжать.

Теперь в активе украинца 17 побед, из которых 13 – нокаутом. Ни одного поражения.

В последнее время Александр активно напрашивается на бой против Деонтея Уайлдера.

Фьюри: «Накануне боя с Уайлдером выпил 4 пинты пива, а тренеру сказал, что оно безалкогольное»

Качай приложение Eurosport для iOS и Android