Российский боксер Дмитрий Бивол единогласным решением судей победил Ленина Кастильо и защитил пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA.

Поединок проходил в Чикаго в андеркарде боя Усик – Уизерспун. Встреча продолжалась все 12 раундов, по итогам которых Бивол победил решением судей – 120:108, 119:108, 119:108. В шестом раунде Дмитрий отправил соперника в нокдаун, однако Кастильо сумел продолжить поединок.

Во время речи боксера после боя в зале стоял гул и свист. Боксер считает, что причиной стал флаг России, который появился на ринге после его победы. «Я думаю, эта реакция была больше не на бой, а на то, что я вынес флаг. Что тут поделать? Ведь во время боя было все нормально, а как дали мне флаг, публика немного загудела», – цитирует Бивола РИА «Спорт».

Дмитрий удерживает титул с 2017 года.

В активе Бивола 17 побед, 11 – нокаутом.

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