Украинский боксер Александр Усик победил Чазза Уизерспуна в дебютном поединке в тяжелой весовой категории. После боя победителю позвонил президент Украины Владимир Зеленский и поздравил с триумфом.

Звонок главы государства застал Усика в раздевалке сразу после боя. Боксер поблагодарил президента, пожелал доброго утра и сказал: «Служу народу Украины!»

Статистика 32-летнего украинца: 17 побед, из которых 13 – нокаутом. Ни одного поражения.

Возможно, следующим соперником Усика станет победитель реванша Фьюри – Уайлдер.

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