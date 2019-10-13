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«Служу народу Украины!» Зеленский поздравил Усика с победой
Александр очень патриотично отреагировал на слова президента.
Украинский боксер Александр Усик победил Чазза Уизерспуна в дебютном поединке в тяжелой весовой категории. После боя победителю позвонил президент Украины Владимир Зеленский и поздравил с триумфом.
Звонок главы государства застал Усика в раздевалке сразу после боя. Боксер поблагодарил президента, пожелал доброго утра и сказал: «Служу народу Украины!»
- Статистика 32-летнего украинца: 17 побед, из которых 13 – нокаутом. Ни одного поражения.
- Возможно, следующим соперником Усика станет победитель реванша Фьюри – Уайлдер.
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