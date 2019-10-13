Getty Images

«Служу народу Украины!» Зеленский поздравил Усика с победой

«Служу народу Украины!» Зеленский поздравил Усика с победой
Eurosport

35 мин. назад

Александр очень патриотично отреагировал на слова президента.

Украинский боксер Александр Усик победил Чазза Уизерспуна в дебютном поединке в тяжелой весовой категории. После боя победителю позвонил президент Украины Владимир Зеленский и поздравил с триумфом.

Звонок главы государства застал Усика в раздевалке сразу после боя. Боксер поблагодарил президента, пожелал доброго утра и сказал: «Служу народу Украины!»

  • Статистика 32-летнего украинца: 17 побед, из которых 13 – нокаутом. Ни одного поражения.
  • Возможно, следующим соперником Усика станет победитель реванша Фьюри – Уайлдер.

Бивол защитил титул WBA, зрители освистали его во время речи

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте